Das Tief hat uns noch immer im Griff. Am Freitag wird das Wetter in Unterkärnten unbeständig, dennoch steigen die Temperaturen auf bis zu 20 Grad. Kräftige Regenschauer sind möglich.

Wechselnd bewölkt mit ein paar Regenschauern oder Gewittern, 16 bis 21 Grad. Weiterhin bestimmt ein Tiefdruckgebiet über dem Mittelmeer unser Wetter. Dabei herrscht tagsüber sehr abwechslungsreiches Wetter vor und die Sonne zeigt sich nur zwischendurch einmal etwas besser, eher vor allem über den breiteren Tälern. Oft ist es jedoch bewölkter und es entwickeln sich zudem im Tagesverlauf auch einige dickere Quellwolken. Daher sind auch wieder einige vielleicht sogar kräftigere Regenschauer oder Gewitter möglich. Es ist aber voraussichtlich kein Landregen zu erwarten und wo und wann die Schauer genau auftreten kann man nicht sagen. "Wer zum Beispiel auf den Bergen unterwegs ist, der sollte jedenfalls vorsichtiger sein am Himmel nach bedrohlichen Gewitterwolken Ausschau halten", empfiehlt der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen sind je nach Sonnenschein und Wolken unterschiedlich und erreichen zum Beispiel in Griffen und St. Paul im Lavanttal Werte nahe 20 Grad am Nachmittag.