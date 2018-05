Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© dpa/dpaweb

Zeitweise sonniger, 20 bis 25 Grad. Der Hochdruckeinfluss verstärkt sich am Sonntag ein wenig, die Luftschichtung ist jedoch weiterhin nicht ganz stabil. Tagsüber scheint besonders über den breiteren Tälern sogar öfter und auch zumeist für längere Zeit die Sonne und die Temperaturen steigen in den Niederungen wie zum Beispiel in Lavamünd auf für die Jahreszeit doch beachtliche Werte nahe 25 Grad. Über den Bergen bilden sich dann jedoch besonders in den Nachmittagsstunden auch wieder ein paar störende Quellwolken aus, wobei diesmal Gewitter oder Regenschauer eher die Ausnahme sein sollten. "Man kann daher im Freien durchaus ein Sonnenbad wagen und auch in die Berge gehen. Ein wenig Vorsicht wegen vereinzelter Gewitter ist jedoch speziell auf den Bergen durchaus angebracht", empfiehlt Reinhard Prugger vom Privatwetterdienst meteo experts.