Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© dpa/dpaweb

Weiterhin noch wechselhafter, 20 bis 24 Grad. Das langlebige Tiefdruckgebiet über dem Mittelmeer versorgt uns auch am Samstag noch immer mit zum Teil feuchter und labil geschichteter Luft aus dem Osten. Deshalb mischen tagsüber auch immer wieder dichtere Wolkenfelder mit oder es gibt auch dunklere Quellwolken am Himmel. Diese verdecken zumeist sogar länger die Sonne, sodass diese nur zeitweise besser durchkommen dürfte, vor allem zum Abend hin. "Zudem sind auch wieder ein paar Regenschauer, vielleicht sogar in Begleitung von Blitz und Donner möglich", meint Reinhard Prugger, Meteorologe beim Privatwetterdienst meteo experts. Die Temperaturen sind der herrschenden Jahreszeit weitgehend entsprechend und erreichen zum Beispiel in St. Andrä im Lavanttal am Nachmittag Werte bis nahe 24 Grad.