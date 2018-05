Wolfsberg, Völkermarkt Ein Frühstück für Unterkärntner Pendler

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK/ÖGB

Für zahlreiche Personen aus dem Bezirken Wolfsberg und Völkermarkt geht es jeden Morgen mit dem Zug zur Arbeit. Um ihren Arbeitsplatz erreichen zu können, nehmen viele Arbeitnehmer durchaus auch zwei Stunden Fahrtzeit pro Tag auf sich. Wie sie sich ihre Arbeit in Zukunft vorstellen und was ihnen wichtig ist, das möchten der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) und die Arbeiterkammer mit ihrer Dialoginitiative „Wie soll Arbeit?“ herausfinden. Zu diesem Anlass steigen in diesen Tagen auch die Gewerkschafter des ÖGB Wolfsberg/Völkermarkt in den Zug und laden die Pendler zu einem kleinen Frühstück ein. Foto © ÖGB