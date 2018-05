Im Mittelpunkt der "Gesunden Gemeinde"-Cups, die in Frantschach-St. Gertraud starteten, steht Spaß an der Bewegung. Auch Landeshauptmann Peter Kaiser ließ es sich nicht nehmen, mit einem Team mitzulaufen.

Landeshauptmann Peter Kaiser und Bürgermeister Günther Vallant mit Läufern © kk

Der „Gesunde Gemeinde“-Cup startet in die neue Laufsaison und bietet sportinteressierten Kärntnerinnen und Kärntnern wieder die Möglichkeit, bei insgesamt 15 Laufveranstaltungen in den „Gesunden Gemeinden“ aktiv zu werden. Der Startschuss fiel am Samstag in der „Gesunden Gemeinde“ Frantschach-St. Gertraud, wo auch Sportreferent LH Peter Kaiser in einem Dreierteam an den Start ging.