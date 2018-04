Facebook

Die Helferinnen beim SPAR in Wolfsberg © KK

Das gibt es nur einmal im Jahr: Jugendliche und SPAR-MitarbeiterInnen kredenzen von Bad St. Leonhard bis St. Paul im Lavanttal den Kunden köstlichen SPAR Natur*pur Bio Fairtrade Kaffee und einen von Ölz gesponserten Kuchen gegen eine freiwillige Spende. Sie engagieren sich so für Menschen in Not in Kärnten. „Es macht mir Freude zu helfen und es macht mir Riesenspaß, mich zu unterhalten. Was wäre da naheliegender, als beim Coffee to help Tag mitzumachen“, sagt Gina Sand, die mit Hannah Schützenhofer beim EUROSPAR in Wolfsberg beim fünften SPAR Coffee to help-Tag im Einsatz war.

Wenn youngCaritas und SPAR zum Coffee to help zum geselligen Kaffeeplausch vor jeden SPAR, EUROSPAR und INTERSPAR laden, dann setzt die Caritas Kärnten das dabei gespendete Geld über ihre Sozial- und Lebensberatung für Menschen in der jeweiligen Region ein.



Direktor Paul Bacher, der Geschäftsführer für SPAR Kärnten und Osttirol, und Caritasdirektor Josef Marketz bedanken sich aus ganzem Herzen bei allen Kundinnen und Kunden, die „unsere Aktion so wohlwollend angenommen und gespendet haben“ und bei den jungen Burschen und Mädchen, die diese mit den SPAR-MitarbeiterInnen erst möglich machen. „Es ist immer wieder schön zu erleben, dass sich so viele Jugendliche im ganzen Land für die gute Sache begeistern lassen und zu sehen, mit welch großem Engagement sie im Einsatz sind “, freuen sich Bacher und Marketz. Der Caritasdirektor ist auch sehr dankbar für SPAR als starken Kooperationspartner. Das Spendenergebnis wird in den nächsten Wochen erwartet.