Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KLZ/Jürgen Fuchs

Am Samstag um 20 Uhr wurde ein 76-Jähriger an seinem Firmensitz in St. Andrä im Bezirk Wolfsberg wegen eines gewerbebehördlichen Verfahrens polizeilich befragt. Der Mann beschuldigte seinen Nachbarn (73) als Anzeiger und stellte diesen noch in Anwesenheit der Polizei in der Einfahrt zur Rede. Dabei beschimpfte er seinen Nachbarn und ging auf diesen los.

Die Polizisten verhinderten einen Angriff und forderten den 76-Jährigen auf, sein Verhalten einzustellen. Da richtete der Mann seine Aggressivität gegen die Polizisten und schlug wild um sich. Da er sein Verhalten nicht einstellte, musste er vorübergehend festgenommen werden. Bei der Amtshandlung wurde eine Polizistin leicht verletzt und im LKH Wolfsberg ambulant behandelt. Der Mann wird angezeigt.