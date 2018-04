Tonnenweise Dokumente und Datenträger werden am Reisswolf-Standort in St. Andrä täglich geshreddert und sicher vernichtet.

Nach dem Schreddern sind nur Schnipsel übrig: Barbara Primus, Leiterin des Reisswolf Standortes in St. Andrä © KLZ/Bettina Friedl

"Reisswolf Österreich GmbH“ mit dem Zusatz „secret service“ steht auf einer 2000 Quadratmeter großen Halle in der Industriezone Süd in St. Andrä. Seit 2011 ist die Firma Reisswolf, die sich auf die Datensicherheit spezialisiert hat und Marktführer in Österreich ist, in Framrach ansässig. Davor – ab dem Jahr 2000 – war sie in Wolfsberg beheimatet.

