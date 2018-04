Griffen Klettersteig und Schlossbergschänke ab 1. Mai geöffnet

Der spektakuläre Klettersteig am Griffner Schlossberg wird nun offiziell am 1. Mai eröffnet. Auch die Schlossbergschänke serviert ab 1. Mai Erfrischungen und Jausenvariationen.

Ab Dienstag gibt es noch einen zweiten, senkrechten Weg auf den Griffner Schlossberg © Privat

Sehnsüchtig wird der Klettersteig am Griffner Schlossberg bereits von sportlichen Unterkärntnern, die hoch hinauf wollen, erwartet. Am 1. Mai ist es soweit. Der Klettersteig mit Schwierigkeitsstufe D und E auf dem Burgfelsen wurde von Michael Mauz, der Firma BergerlebnisSee und Christian Grübler von der Kletterhalle in Wolfsberg errichtet. Er steht künftig von April bis Oktober kostenlos zur Verfügung. Das Klettern in der Nacht ist verboten. Eine professionelle Kletterausrüstung ist verpflichtend. Der Steig ist nur in eine Richtung (von unten nach oben) begehbar.Geführte Touren finden freitags um 16 Uhr und sonntags um 9 Uhr statt. Anmeldung: 0664/532 37 31.

Wer den steilen Weg nach oben meistert, der kann sich in der Schlossbergschänke ausruhen, die von den Grübler, Mautz und Silke Senekowitsch geführt wird. Diese eröffnet ebenfalls am 1. Mai und ist im Mai und Juni sowie September und Oktober jeweils Mittwoch und Donnerstag ab 15 Uhr und Freitag bis Sonntag ab 10 Uhr geöffnet. In der Hauptsaison von Juli bis August von Montag bis Sonntag ab 9 Uhr.Die neuen Pächter wollen bewusst auf Produkte von Großkonzernen verzichten. Die Fruchtsäfte und den Sirup beziehen sie unter anderem von Alexandra Riepl, Joghurt und die landwirtschaftlichen Produkte kommen aus der Umgebung und auch das Eis beziehen sie bei einem Eishersteller, der sein Eis aus eigener Milch produziert. "Wir versuchen so gut wie möglich die kleinen Betriebe aus der Umgebung zu unterstützen", ergänzt Senekowitsch. Im Sommer will sie hauptsächlich Salate, Jausenvariationen und leichte Kost anbieten. Außerdem wird es jede Woche eine individuelle Speisekarte mit verschiedenen Spezialitäten geben. Zusätzlich dazu werden auch verschiedene Frühstücksangebote, mit Eiervariationen, selbstgemachten Aufstrichen und Marmeladen und vielem mehr, serviert. Die Betreiber mit Bürgermeister Josef Müller (Mitte) Foto © Privat

Der Gesamkostenaufwand betrug rund 60.000 Euro, der Klettersteig wurde vom Sport-, Tourismus- und Wirtschaftsreferat des Landes unterstützt.