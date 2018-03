Martin Gutschi (16) aus St. Stefan gilt als große Hoffnung im heimischen Tischtennissport. Am Wochenende ist er auch bei den Österreichischen Tischtennis-Staatsmeisterschaften in Wolfsberg zu sehen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Viel Training gehört zum Alltag des jungen Lavanttalers © Hollauf

"Plop-plop, plop-plop“, hallt es durch die Turnhalle der Musikmittelschule in Wolfsberg. Schnell und mit viel Kraft fliegen die kleinen, weißen Plastikbälle zwischen den Spielern hin und her. An einem der Tischtennisplatten trainiert Martin Gutschi (16) vom ATSV Wolfsberg, der zu den größten Talenten des heimischen Tischtennis-Sports zählt und den Arrivierten bereits das Fürchten gelehrt hat.