Die Unterkärntner Skigebiete freuen sich über eine sehr gute Skibilanz. Auf der Koralpe startet man erstmals in den Ganzjahresbetrieb. Auf der Petzen wird eine Discgolf-Anlage errichtet.

In den Skigebieten liegt jede Menge Schnee © Fotolia

"Seit 15 Jahren die beste Wintersaison“, bringt es Koralpe-Geschäftsführer Heinz Worofka auf den Punkt. Das Skigebiet konnte heuer die Gästezahlen gegenüber dem Vorjahr verdoppeln. Genaue Zahlen will er nicht nennen. Dennoch: Die gute Stimmung würde sich durch alle Bereiche ziehen. Hauptverantwortlich dafür ist und bleibt Frau Holle, die den Skigebieten in Unterkärnten so viel Schnee wie schon lange nicht mehr bescherte.

