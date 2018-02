Die Werke von Gustav Januš sind derzeit in der Stadtgalerie in St. Andrä zu sehen. Im Zuge der Vernissage stellte der bekannte Künstler auch einen Teil seiner Gedichte vor.

Gustav Januš inmitten von Organisatoren und Gästen © Peter

Donnerstagabend begeisterte der in Zell Pfarre/Sele geborene Künstler Gustav Januš bei der Ausstellungseröffnung in der Galerie II in St. Andrä gleich auf doppelte Weise.