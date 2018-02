„Blumen Skofitsch“ eröffnet eine Filiale in der Paul-Hackhofer-Straße am ehemaligen Standort von "Marias Blumenladen" in Wolfsberg.

Am ehemaligen Standort von "Marias Blumenladen" eröffnet "Blumen Skofitsch" am 16. März © Martina Schmerlaib

Das Blumengeschäft „Blumen Skofitsch“ an der Ecke Schönaugasse/Schönaugürtel in Graz besteht schon seit über 45 Jahren. Neben dem Hauptgeschäft gibt es noch sieben Filialen in der Steiermark und in Kärnten (Villach und Klagenfurt). Nun kommt eine weitere Filiale hinzu, nämlich jene in der Stadtgemeinde Wolfsberg. Diese soll bereits am 16. März in der Paul-Hackhofer-Straße 8 in der Nähe des Landeskrankenhauses eröffnen, und zwar dort, wo sich über 30 Jahre lang „Marias Blumenladen“ befunden hat.

