Die Polizei konnte den 22-Jährigen zu Hause antreffen (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Weichselbraun

Weil er unter Drogen stand, schaffte ein Autolenker Donnerstagnachmittag um 16.30 Uhr eine Kurve auf einer Wolfsberger Gemeindestraße nicht und prallte mit dem Fahrzeug frontal gegen eine Hausmauer. Der Mann flüchtete daraufhin mit dem Pkw, wurde dabei aber von einem Zeugen beobachtet. Der Passant merkte sich das Kfz-Kennzeichen und meldete dieses bei der Polizei. Die Beamten trafen den Lenker daraufhin an seiner Wohnadresse in Wolfsberg an. Der 22-Jährige gab zu, unter Drogeneinfluss zu stehen und deshalb geflüchtet zu sein. Eine ärztliche Untersuchung bestätigte den Drogeneinfluss. Überdies wurde festgestellt, dass der 22-Jährige keine Lenkberechtigung besitzt. Der Mann wird bei der Bezirkshauptmannschaft Wolfsberg angezeigt.