Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

So soll der Hohe Platz nach der Umgestaltung aussehen © KK/Balloon

Rund drei Millionen Euro wird die Stadt Wolfsberg in den nächsten Jahren in die Verkehrsberuhigung und Attraktivierung der Oberen Stadt investieren. Etappenweise wird die Johann-Offner-Straße, der Minoritenplatz, der Getreidemarkt und der Hohe Platz in Angriff genommen.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.