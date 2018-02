Christian Schwab liegt mit Grippe im Bett, die Buchpräsentation heute in St. Georgen und morgen in Reichenfels wurde abgesagt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Christian Schwab schnupperte auch einen Monat in den Buddhismus hinein © KK/Lukas Beck

Krankheitsbedingt musste Kabarettist Christian Schwab seine beiden Buchpräsentationen im Lavanttal absagen - und zwar jene am 22. Februar in St. Georgen und am Tag darauf in Reichenfels. "Die Grippe hat auch mich erwischt. Und so muss ich schweren Herzens absagen, Ersatztermine fürs Frühjahr folgen", so Schwab.

In Schwabs Buch "Oh mein Gott" geht es im wahrsten Sinne des Wortes um Gott und die Welt. Der Kabarettist hat sich die fünf Weltreligionen in fünf Monaten genau angeschaut. Diesen Selbstversuch hat der gebürtige St. Andräer dann in Buchform gegossen.