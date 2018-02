Harald Amberger hatte in der Oberstufe und im Studium nur Einser im Zeugnis. Dafür ehrte ihn am Mittwoch der Bundespräsident.

Sub Auspiciis promoviert

Van der Bellen und Amberger © WU Wien

Mit dem Lavanttaler Harald Amberger (29) hat erstmals seit langer Zeit wieder ein Student an der Wirtschaftsuniversität (WU) ein volles Studium "sub auspiciis praesidentis" absolviert. Der Wolfsberger nahm am Mittwoch den damit verbundenen Ehrenring von Bundespräsident Alexander Van der Bellen entgegen.