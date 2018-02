Lukas Schöfl (17) hat es in das österreichische U17-Fußball-Nationalteam geschafft. Er ist somit im Profikader des WAC. Eineinhalb Stunden Training stehen täglich am Plan.

Das größte Ziel von Lukas Schöfl ist die Champions League © ÖFB

Die Leidenschaft zum Fußballspielen wurde ihm in die Wiege gelegt. Onkel Herbert Grassler war Fußballprofi bei Sturm Graz und Papa Rainer Schöfl Trainer beim SC Columbia Floridsdorf. Was liegt da näher, als selbst in die Fußballschuhe zu schlüpfen. Der 17-jährige Lukas Schöfl besucht seit zwei Jahren die HAK in Wolfsberg und hat etwas geschafft, wovon viele junge Fußballsportler träumen: den Sprung in das österreichische U17-Fußball-Nationalteam.

