Mit den Bauarbeiten beim Rossmarkt-Parkplatz wurde vergangene Woche gestartet © Friedl

Mit den Bauarbeiten für den Neubau der Gebietskrankenkasse am Rossmarkt-Parkplatz in der Innenstadt von Wolfsberg wurde vorige Woche gestartet. Schon am Ende des heurigen Jahres will die Gebietskrankenkasse in das neue Gebäude, in dem auch Büros, Ordinationen und Eigentumswohnungen untergebracht sein werden, einziehen. Für die Dauer der Bauarbeiten stehen die 54 öffentlichen Parkplätze am Rossmarkt-Parkplatz den Autofahrern nicht mehr zur Verfügung. Auch einige Stellflächen in der Ernst-Swatek-Straße sind aufgrund der Bauarbeiten gesperrt.