So sieht es im Inneren des Gepäckraums aus. Er ist 90 cm hoch (Sujetfoto) © Eggenberger

Die ÖBB-Citybusse haben ein begehbares Gepäckabteil. In genau so einem war eine junge Frau zwischen Klagenfurt und Wolfsberg eingesperrt. Als der Bus um 15.45 Uhr in Klagenfurt abfuhr, wollte die 21-jährige Studentin aus Graz gerade ihre Gepäck einladen. "Der Chauffeur macht die Eingangstüre dann von vorne zu", sagte ein ermittelnder Beamter, der am Dienstag gegen 16.45 Uhr am Busbahnhof in Wolfsberg war. "Die Frau war nicht freiwillig im Gepäckabteil, es ist aber niemand verletzt worden. Die Frau ist dann auch weiter gereist nach Graz", sagte der Beamte. Dann jedoch auf einem Sitzplatz.