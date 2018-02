Facebook

Im Vorjahr wurden im Tal 259 Stück Gamswild erlegt © artepicturas

Am Sonntag trafen sich Lavanttaler Waidmänner beim Bezirksjägertag im Kuss in Wolfsberg. Dabei ließ man das Jagdjahr 2017 Revue passieren. „Was die Abschusszahlen angeht, so gibt es ja Zwei-Jahres-Pläne, wobei der aktuelle Zeitraum 2017 und 2018 umfasst“, sagt Bezirksjägermeister Walter Theuermann.

