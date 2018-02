Ski-Freestyler Luca Tribondeau aus Wolfsberg erinnert sich an seinen Start bei den Olympischen Spiele in Sotschi 2014 und spricht über seine Neuorientierung.

Bei den Olympischen Spielen in Sotschi erreichte Luca Tribondeau den 14. Platz © APA/JENS BUETTNER

Sie konnten 2014 in Sotschi selbst olympische Luft schnuppern und belegten den 14.Gesamtrang im Slopestyle. Was wurde eigentlich aus Olympia 2018?

Luca Tribondeau: Ich habe es ab Dezember nicht mehr probiert. Das hat damit zu tun, dass ich nicht mehr so gefahren bin, wie ich gerne wollte. Ich war in einem Rad drinnen, in dem ich mich nicht mehr wohlgefühlt habe. Ich hab mich einfach sehr wenig auf mich konzentriert.

Mit der Operation an Ihrem Herzen im vergangenen Jahr hat das nichts zu tun?

Nein, da ist alles top. Das behinderte mich auch nicht. Aber immer hörte ich, dass ich meinen Traum lebe. Aber mein Traum war eigentlich ein anderer. Ich liebe das Tiefschneefahren, aber dazu bin ich zum Beispiel gar nicht mehr gekommen. Der Spaß ging verloren. Ich musste mir selbst erst wieder bewusst werden, was ich eigentlich will.

Und ist Ihnen das gelungen?

Ja, ich habe ein Fotoprojekt gestartet. Und ich bin jetzt wieder da angekommen, wo ich herkomme. Ich war immer schon mehr bei den Sprungschanzen zuhause. Die wilden Sprünge taugen mir mehr. Diese Erkenntnis brauchte jedoch viel Durchsetzungsvermögen. Ich wollte das alles nicht mehr machen, nur damit einige Leute zufrieden sind. Ich weiß, dass ich es kann. Es ist noch nicht vorbei.

Was heißt das in sportlicher Hinsicht?

Ich möchte mich nun auf die Disziplin Big Air konzentrieren. Ich habe viele Ziele im Kopf, aber alles will ich nicht verraten. Ich war 2014 in dieser Disziplin Dritter in der Weltrangliste.

Luca Tribondeau Geboren. 3. August 1996

Hobbys. Windsurfen, Skateboarden, Fotografie

Größte Erfolge. 14. Platz im Slopestyle bei Olympia 2014, Junioren-WM: Bronze Slopestyle 2013, Weltcup: 10. Slopestyle 2014, Europacup: 2 Siege,

Österreichischer Meister im Slopestyle 2013.

Und wie sieht es mit den nächsten Olympischen Spielen aus?

Das ist noch weit weg, aber wenn sich nicht grob etwas anderes ergibt, ist das für mich schon ein Ziel. Die Disziplin Big Air für Skifahrer ist zwar noch nicht olympisch, das ist sie nur für Snowboarder. Aber die Zeichen stehen gut, dass sie es wird.

Wie ist es für Sie, die jetzigen Olympischen Spiele zu verfolgen?

Ich verfolge sie schon, aber es ist nicht so, dass ich ständig nur daheim sitze und mir alles ansehe. Die Disziplinen Slopestyle, Halfpipe und Snowboard schaue ich mir aber natürlich an.

Kommen da alte Erinnerungen an Olympia 2014 wieder hoch?

Ja, denn ich war stolz, dabei sein zu dürfen. Es war eine unglaubliche Erfahrung, vor allem die Eröffnungsfeier. Es hat nicht jeder die Ehre, sein Land bei so einem Ereignis zu vertreten. Die Olympischen Spiele in Sotschi – damit habe ich mir einen Kindheitstraum verwirklicht.

Einem persönlichen Fotoprojekt mit spektakulären Sprüngen hat sich Tribondeau derzeit verschrieben Foto © Tom Kozissnik

Was ist Ihnen besonders prägend in Erinnerung geblieben?

Definitiv die Tatsache, dass ich meinen Lauf so durchgebracht habe, wie ich es mir vorstellte. Ich hatte nur einen klitzekleinen Fehler gemacht, trotzdem wurde ich extrem unterbewertet. Das Schöne war aber, dass ich bei so einem großen Event keinen Druck verspürt habe. Es war meine Top-Leistung, die ich abrufen hab können. Ansonsten erinnere ich mich auch an das schöne Skigebiet dort gerne zurück.

Was sagen Sie zum 16. Platz der österreichischen Slopestylerin auf Skiern Lara Wolf?

Lara Wolf ist auf einem guten Weg und ich glaube, sie hat noch eine lange Zukunft in unserem Sport. Es war schön, sie bei Olympia zu sehen.

