Am Vormittag wird es in Unterkärnten noch verbreitet schneien, vor allem in den südlichen Bereichen. Die Temperaturen schaffen es knapp über den Gefrierpunkt.

© APA/HELMUT FOHRINGER

Vorerst zum Teil Schneefall, -2 bis +2 Grad. Noch immer bestimmt das Mittelmeertief weitgehend das Wetter bei uns im Land. Die Wolken sind deshalb zumeist auch recht dicht und vor allem in den Vormittagsstunden fällt zeitweise auch wieder Schnee vom Himmel. Vergleichsweise am meisten Neuschnee erwarten wir in den südlichen Landesteilen. Nach Norden hin fällt hingegen voraussichtlich weniger Schnee. Im Laufe des Tages beginnt sich dann das Wetter überall zu beruhigen und es wird daher zunehmend trocken. "Die Temperaturen sind auch am Freitag überwiegend winterlich geprägt und somit ist zumeist mit nicht allzu schwerem Schnee zu rechnen", meint der Meteorologe Reinhard Prugger, vom Privatwetterdienst meteo experts. Die Temperaturen steigen am Nachmittag im Raum St. Andrä im Lavanttal auf Werte nahe 2 Grad am Nachmittag.