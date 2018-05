Facebook

Peter Erskine © Kulturinitiative Bleiburg/ KK

Die Kulturinitiative Bleiburg (KIB) präsentiert kommenden Montag einen Weltstar der Jazzmusik: Peter Erskine gilt als einer der vielseitigsten und meistbeschäftigten Jazzdrummer der letzten Jahrzehnte. Er ist mit unzähligen Musikern aufgetreten, war Schlagzeuger der Jazz- und Fusion-Band „Weather Report“, wo er mit Joe Zawinul und Wayne Shorter Musikgeschichte schrieb. Der 1954 in New Jersey geborene Musiker begann bereits im Alter von vier Jahren mit dem Schlagzeugspielen und studierte später Perkussion an der Indiana University. Als Schlagzeuger hat er bisher an über 700 LP- oder CD-Produktionen mitgewirkt und neben dem Jazz auch mit Musikern aus dem Pop- und Rockgenre zusammengearbeitet. Von den Lesern der Zeitschrift Modern Drummer ist er acht Mal zum besten Jazzschlagzeuger gewählt worden.