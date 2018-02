Wahlkampfreportage"Ich kann mich richtig wegbeamen"

Christian Benger (ÖVP) predigt im Landtagswahlkampf Reformen. Er setzt auf immer wiederkehrende Botschaften und Auftritte in gewohnter Umgebung.

Christian Benger auf Wahlkampftour mit Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck © Markus Traussnig

Drei Meter. Viel größer wird der Abstand nicht. Droht er es doch zu werden, dann werden die kleinen Schritte von Christian Benger richtig schnell. Laufschritt für die Wirtschaftsministerin. Benger weicht Margarete Schramböck an diesem Wahlkampftag in Kärnten nicht von der Seite. Nur ja kein Foto, kein Kameraschwenk ohne ihn mit drauf. Unternehmer, Touristiker, Start-ups kennen dieses Spiel seit dem Frühjahr 2014. Damals kam der Forstunternehmer Benger als Quereinsteiger in die Politik.

