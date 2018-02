Kärnten wählt"Ich bin ein politischer Kümmerer"

Gerhard Köfer (Team Kärnten) sieht sich als Aufpasser und gefällt sich in der Rolle des möglichen Königsmachers. So wie ihm auch der Vergleich mit Jörg Haider gefällt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Selfie mit dem Spitzenkandidaten. Köfer beim Betriebsbesuch der Firma Kluge in Spittal © KLZ/Weichselbraun

Serie: Die Spitzenkandidaten der Regierungsparteien im Wahlkampf (Teil 1/5)



"Ein Kreisverkehr wäre optimal, damit es die Staus vor dem Fachmarktcenter Kulmax in Spittal nicht mehr gibt." Geschäftsführerin Karoline Kulmitzer freut sich über den Wahltour-Stopp von Gerhard Köfer, Landesrat und Spitzenkandidat des Team Kärnten. So kann ihr Wunsch dem Straßenbaureferenten gleich mit nach Klagenfurt gegeben werden. Das große Fragezeichen, ob Köfer nach dem 4. März noch in der Landespolitik ist, fährt mit.

Beim Betriebsbesuch im Karosseriebetrieb Toni Kluge in Spittal, wo sich der Chef die weitere Unterstützung Köfers für seine selbst entwickelten Feinstaubfilter erhofft, kommt es zum Versprecher. „Ich bedanke mich beim Landeshauptmann - äh Landesrat . . .“, sagt Kluge. Köfer reagiert mit einem koketten: „Noch nicht.“ Es gefällt ihm. Gleich wie später der Vergleich des Klagenfurter Unternehmers Johann Slocker, dass Köfer ihn „an Jörg Haider erinnert. Der kümmert sich um uns. Der hört zu.“ Diesen Ball nimmt er gerne auf: „Ich bin ein politischer Kümmerer.“

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.