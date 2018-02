Facebook

© Helmuth Weichselbraun

Ein „Großkampftag“ in Sachen Demokratie war der gestrige 23. Februar. Tausende Kärntner nützten den Vorwahlfreitag, um ihre Stimme für die Landtagswahl abzugeben. Am eigentlichen Wahltag (4. März) werden die gestern abgegebenen Stimmen mit ausgezählt. Viele nützten die Stimmabgabe, um gleich auch ein oder alle drei Volksbegehren zu unterstützen. Vor dem Rathaus in Klagenfurt gab es eine peinliche Panne. Da wurde auf einem Infoständer zum Vorwahlfreitag am 23. März (statt Feber) eingeladen.