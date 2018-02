Nach der Landtagswahl am 4. März wird es erstmals in Kärnten eine Koalition geben. Doch welche Variante bevorzugen die Kärntner?

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am 4. März machen die Kärntner ihr Kreuz © Foto-Ruhrgebiet - Fotolia

Zehn Tage vor der Landtagswahl gibt es eine aktuelle Umfrage über die Stimmungslage in Kärnten. Von der Kleinen Zeitung in Auftrag gegeben, hat das OGM-Institut in der letzten Woche das geplante Wahlverhalten erkundet. Weil der Anteil der Unentschlossenen mit 20 Prozent nicht so hoch ist, spricht OGM-Chef Wolfgang Bachmayer von „gesicherter Datenqualität“ und rechnet mit „keinen starken Schwankungen“ mehr.