Bei der Landtagswahl am 4. März können SP, FP und VP mit starken Zuwächsen rechnen. Team Kärnten und Neos an der Schwelle in den Landtag. Düstere Prognose für Grüne.

Die Wahlumfrage brachte durchaus überraschende Ergebnisse © Repro

Zehn Tage vor der Landtagswahl gibt es eine aktuelle Umfrage über die Stimmungslage in Kärnten. Von der Kleinen Zeitung in Auftrag gegeben, hat das OGM-Institut in der letzten Woche das geplante Wahlverhalten erkundet. Weil der Anteil der Unentschlossenen mit 20 Prozent nicht so hoch ist, spricht OGM-Chef Wolfgang Bachmayer von „gesicherter Datenqualität“ und rechnet mit „keinen starken Schwankungen“ mehr.

