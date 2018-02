Zehn Tage vor der Landtagswahl am 4. März, also am 23. Feber, gibt es in Kärnten den Vorwahlfreitag. In jeder Gemeinde muss minestens ein Wahllokal offen haben, jedenfalls zwischen 18 und 19 Uhr.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zehn Parteien stehen zur Wahl, drei Vorzugsstimmen können angekreuzt werden © APA

Mag sein, dass am 4. März manche sagen: „Ich geh heute nicht zur Wahl. Ich hab nämlich schon gewählt.“ Ja, das ist nicht nur wegen der Briefwahl möglich, sondern auch wegen des Vorwahlfreitages. In Kärnten gibt es die Möglichkeit zur Stimmabgabe in Wahllokalen am neunten Tage vor dem eigentlichen Wahltag. Diesen Freitag, 23. Feber, muss in jeder der 132 Kärntner Gemeinden zumindest ein Wahllokal offen haben. Für zumindest zwei Stunden, jedenfalls aber zwischen 18 und 19 Uhr, informiert Gerhard Jesernig als Chef der Wahlabteilung des Landes.

Wählerinformation. Jede(r) wahlberechtigte Kärntner(in) hat bereits per Post eine Wählerinformations-Karte erhalten, auf der die Termine und das zuständige Wahllokal für den Vorwahlfreitag und des Wahltages 4. März zu sehen sind.

Richtig wählen. Für die Wahl selbst, egal ob 23. Feber oder 4. März, ist ein Reisepass oder Personalausweis mitzunehmen.

Vorzugsstimmen. Neu ist bei dieser Landtagswahl, dass die (bis zu drei) Vorzugsstimmen für Kandidaten der gewählten Partei nicht mehr handschriftlich eingetragen werden müssen. Die Namen scheinen auf dem Stimmzettel auf und brauchen nur angekreuzt werden.

Die Stimmen vom Vorwahlfreitag werden erst am 4. März mit ausgezählt. Kommenden Montag wird allerdings bereits feststehen, wie viele Vorwähler es gegeben hat. Laut Jesernig nützten bei der Landtagswahl 2013 vier Prozent oder über 19.000 der Wahlberechtigten diese Möglichkeit.

Wahlkarten beantragen. Wer die Briefwahl nützen will oder mit der Wahlkarte in einem anderen Kärntner Ort als in der Wohnsitzgemeinde seine Stimme abgeben will, muss rechtzeitig eine Wahlkarte im Hauptwohnsitz-Gemeindeamt besorgen. Per E-Mail oder Brief ist das schriftlich bis spätestens 28. Feber möglich. Mündlich (= persönlich erscheinen) ist es bis zum 1. März möglich. Kein Fehler, wenn es früher passiert, damit dann via Postweg alles rechtzeitig erfolgt. Auch das Zurückschicken des ausgefüllten Stimmzettels.

Die Briefwahl-Stimmen werden erst am 5. März ausgezählt. Wenn’s knapp wird, kann es durchaus sein, dass sie dann noch zu Verschiebungen von Mandaten oder Partei-Platzierungen führen.

Fliegende Wahlkommission. Trotz Briefwahl-Variante ist es nach wie vor möglich, bei der Wohnsitzgemeinde bis zum 28. Feber eine fliegende Wahlkommission zu beantragen, die dann zum (Grippe-)Kranken oder nicht mobilen Wahlberechtigten nach Hause kommt.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.