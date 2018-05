Facebook

Starre Blicke auf die Straße © Helmuth Weichselbraun

Klausi darf sich auf eine glückliche Ehe freuen. Denn egal was passiert: Schlimmer als der Polterabend am Samstag kann es nicht werden. Der Bräutigam wurde von seinen Freunden zur Tankstelle Mischkulnig in Selpritsch bei Velden „verschleppt“. Sie ist seit Ostermontag – also seit fünf Wochen – Hotspot einer Veranstaltung, die es offiziell gar nicht gibt. Das echte GTI-Treffen für Fans der aufgemotzten VW findet erst ab Mittwoch in Reifnitz statt. Weil man dafür aber kostenpflichtige Einfahrtsgenehmigungen braucht, haben sich mittlerweile sogenannte Vortreffen etabliert.

