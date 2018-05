Facebook

GTI-Fahrer versammeln sich nun auch vermehrt um den Faaker See © Raunig

Eine Massenschlägerei mit einem Schwerverletzten, ein aggressiver Widerstand gegen einen Polizeibeamten und zahlreiche Organstrafmandate: Das ist die Bilanz des illegalen GTI-Vortreffens am vergangenen Wochenende, an dem 40.000 Autofans rund um den Wörthersee teilgenommen haben. Ein unmittelbares Zusammentreffen mit dem „Autofreien Tag rund um den Wörthersee“ am Sonntag, bei dem 60.000 Radfahrer und Skater dabei waren, sorgte zusätzlich für Chaos. Die GTI-Fanzone verlagerte sich deshalb verstärkt zum Faaker See und sorgte auch dort für Polizeieinsätze.

