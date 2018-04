Facebook

Die Bodenschwelle vorm Kärntnerhof ist schon angebracht © KK/Facebook

Offiziell geht das GTI-Treffen im Jahr 2018 ja nur von 9. bis 12. Mai in Reifnitz über die Bühne. Dass das aber eine Illusion ist, die VWs zwischen Klagenfurt und Villach über mehrere Wochen die Gegend bevölkern, ist nichts Neues. Das Hotel Kärntnerhof in Velden will genau das nutzen, um die GTIler auch einmal in ein positives Licht zu rücken und dabei gleichzeitig Gutes zu tun. "Wer bei uns vorbeikommt und spaßhalber sein Profil - also jenes auf den eigenen Schuhen - von uns für die Mindestspende von einem Euro checken lässt, der spendet somit zugleich für den Veldener Sozialfond, dem wir die Gesamtsumme nach dem 12. Mai übergeben werden", erklärt Raimund Freithofnig, Sohn von Hotelchef Walter Freithofnig, dessen Hotel der Initiator ist und mit dem Wörthersee sowie Velden Tourismus, der örtlichen Tankstelle in der Villacher Straße und dem Landgasthaus Falle zusammenarbeitet.

Zudem soll die mit einem kleinen Gewinnspiel verbundene Aktion, die schon seit 25. April läuft, via Social Media weiterverbreitet werden, um mehr Aufmerksamkeit zu erregen. Die Teilnehmer sollen ein Foto der Aktion - dafür wurde vor dem Hotel übrigens auch eine Bodenschwelle angebracht - auf Facebook oder Instagram posten und mit dem Hashtag #khofgtichallenge versehen.