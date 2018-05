Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Zu Besuch in der Klagenfurter Gefängniswerkstatt: Mit den Produkten, die es auch im Webshop gibt, wird die Reintegration von Straftätern finanziert.

Rund 40 Stunden stecken in jedem Vogelhaus aus Lärchenholz, das Häftlinge in Handarbeit herstellen © Weichselbraun

Tag für Tag gehen etliche Menschen an der Justizanstalt Klagenfurt vorbei, Richtung City Arkaden und Altstadt, um dort einzukaufen. Dass man auch im Gefängnis „einkaufen“ kann, wissen die wenigsten. Hinter den Gefängnismauern fertigen Häftlinge in Werkstätten unter fachkundiger Anleitung zahlreiche Qualitätsprodukte: Von Kräuterschnecken, Stehtischen, Feuerkörben über Krippen und Tiffany-Uhren bis hin zum Vogelhaus. Alles in Handarbeit.

