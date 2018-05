Facebook

Entlang des Drauradweges gibt es viele Lokale zum Einkehren © Kleine Zeitung

Rechtzeitig zum heurigen Saisonauftakt am 1. Mai haben sich die Drauradweg-Wirte etwas ganz Spezielles einfallen lassen. Neben der Kulinarik und dem Service, den sie bisher schon rund um das Rad für ihre Gäste anbieten, wollen sie nun auch ein nachhaltiges, sinnliches Erlebnis folgen lassen und haben zu diesem Zweck gemeinsam an einem Kochbuch gearbeitet, in dem sie ihre Küchengeheimnisse preisgeben. 33 Rezepte werden von den Wirten vorgestellt, die zum Eintauchen in die regionale Vielfalt sowie zum Nachkochen der raffinierten Gerichte einladen. "Ein Kochbuch, das den Radlweg begleitet, das ist schon etwas Besonderes", freut sich Drauradweg-Wirte-Obmann Ferdinand Penker.