Die strahlenden Sieger der Montessori-Volksschule mit Gratulanten © AUVA/Lippitsch

Fest in Kinderhand war gestern die Messehalle 5 in Klagenfurt. Bei fünf Wettkämpfen, wie zum Beispiel einem Sicherheits-Spiel für Lebensretter oder einem Gefahrstoff-Würfelpuzzle, stellten die rund 250 Mädchen und Buben ihr Wissen und ihre Geschicklichkeit in puncto Sicherheit und Selbstschutz unter Beweis. Am Ende war die vierte Klasse der Montessori-Volksschule de la Tour siegreich. Mit 354 Punkten entschieden die Kinder den Bezirksbewerb der Kinder-Sicherheitsolympiade klar für sich. Platz zwei ging an die dritte Klasse der Volksschule 21 Hörtendorf (335 Punkte), den dritten Platz sicherte sich die 4b-Klasse der Volksschule 8 Rennerschule (310 Punkte).