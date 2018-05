Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Für den Ironman gibt es einen allerletzten Startplatz. Diesen verkaufen Ironman-Veranstalter und Caritas Kärnten zugunsten der Hungerhilfe jetzt auf Ebay. Auktion endet am 12. Mai!

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein eiserner Helfer: Caritas-Mitarbeiter Michael Possegger © Caritas Kärnten

Am 1. Juli gehen die „Eisernen“ wieder an ihre Grenzen: 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen. Das sind die Herausforderungen, die Athleten beim 20. Ironman in Klagenfurt zu meistern haben.