Ingrid Stern mit Spargel-Risotto und Schweinsbraten-Carpaccio © Stephan Schild

Unter einer äußerst charmanten neuen Führung hat das Landgasthaus Papitsch wieder eröffnet. Nach dem Feiertag hat Mitte der Woche Ingrid Stern im Betrieb offiziell das Ruder übernommen. Bisherige Gäste des Gasthauses am Stadtrand in Feschnig begrüßen dieses Vorgehen. Denn ohne den beherzten Schritt der 34-Jährigen hätte das Restaurant schließen müssen. "Ich sehe das als Chance, in die Selbstständigkeit zu wechseln. Würde ich das jetzt nicht wagen, würde ich mir das in Zukunft immer vorwerfen", sagt die gebürtige Südafrikanerin, die in Klagenfurt aufgewachsen ist. Sechs Jahre lang arbeitet sie bereits im Landgasthaus als Angestellte. Allerdings als Frontfrau. So gesehen bleibt vieles, wie es ist.

