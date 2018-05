Ein Thermometer in der Innenstadt und eines am Wörthersee sorgen immer wieder für Diskussionen.

Am Heiligengeistplatz hatte es am Mittwoch 31 Grad – laut Zamg waren es 21. Der See war am Sonntag 19,3 Grad warm © KLZ/Cik, KLZ/Fischer

Warm war es am Mittwochnachmittag unbestritten. Doch die 31 Grad, die das Thermometer am Turm am Heiligengeistplatz um 17 Uhr anzeigte, sorgten dann doch für Staunen. Überhaupt, wo die Wetter-App, die mit Daten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik gespeist wird, zehn Grad weniger auswies. Auch bei den Stadtwerken Klagenfurt kann man sich die Zahlen nicht erklären. „Ich habe die Anzeige eigentlich regelmäßig im Blick“, sagt Stadtwerke-Fahrdienstleiter Walter Fugger. Dadurch, dass das Thermometer wartungsfrei sei und die Umgebungstemperatur messe, könne er sich die Sache nicht erklären. „Denn 31 Grad am 2. Mai wären wohl doch etwas viel.“