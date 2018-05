Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Deutschsprachiger Pop vom Singer/Songwriter: Peter Karpf stellt am Freitag um 20 Uhr im Casino Velden sein erstes Soloalbum vor.

Peter Karpf mit der ersten Single aus dem neuen Album © KLZ/Markus Traussnig

"Heute verschwinden die Grenzen", sagt der Singer/Songwriter Peter Karpf. Gemeint sind die Grenzen zwischen den Stilen und den Radiosendern, die die Lieder spielen. Und so lässt auch der Peter Karpf in seinem heutigen musikalischen Gewand den Peter Karpf von früher erahnen. Aber wo es früher oftmals introspektive Lieder waren, steht am Freitagabend der deutschsprachige Pop im Vordergrund.

