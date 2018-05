Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Die Stadt schickte 9000 Briefe an Inhaber von Zweitwohnsitzen. Offen ist, woher man überhaupt die Datensätze bezog.

Das Rathaus verschickte 9000 Briefe © KLZ/Lisa Steinthaler

Mehr als 9000 Briefe hat die Stadt in der letzten Woche verschickt. Die Adressaten: Die Inhaber der 9000 in Klagenfurt gemeldeten Zweitwohnsitze. Im ersten Absatz dieses Briefes gibt sich die Stadt noch freundlich. Klagenfurt habe 2016 die 100.000 Einwohnermarke überschritten, wird berichtet. Als Person, die einen Zweitwohnsitz in der Stadt gemeldet habe, sei man eingeladen, nun auch den Hauptwohnsitz hierhin zu verlegen. „Werden Sie ein Teil dieser positiven Entwicklung“, lautet die Aufforderung im Schreiben.

