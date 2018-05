Facebook

Der Wörthersee in bestem Licht © Margreth Rebernig

Wir liegen am Donnerstag im Nahbereich eines Tiefs über dem Mittelmeer. Es schickt uns sehr labil geschichtete Luftmassen und sorgt somit auch für wechselhaftes Wetter. Die Wolken können aber auch zwischendurch etwas auflockern und es kommt somit am ehesten am Vormittag durchaus einmal die Sonne besser zum Zug. Es bilden sich tagsüber aber wiederholt dichtere Wolken und Quellwolken aus und die Neigung zu Regenschauern oder auch Gewittern steigt in der Folge an. Einzelne Regengüsse könnten später sogar kräftiger sein und länger anhalten. "Wer plant den Tag im Freien zu verbringen und dort zum Beispiel eine Wanderung machen möchte, der sollte sehr vorsichtig sein", empfiehlt der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen sind zwar durchaus angenehm, so richtig warm wird es jedoch nicht werden. So erwarten wir zum Beispiel in Finkenstein am Nachmittag Werte bis nahe 21 Grad.