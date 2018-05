Facebook

Von einem Projektil aus dieser selbst gebastelten Schusswaffe wurde der Arbeiter getroffen © LPD Kärnten

Am Mittwoch gegen 9.45 Uhr waren ein 43-jähriger Angestellter aus Gurk und ein 60-jähriger Klagenfurter auf einem Firmengelände in der Gemeinde Maria Saal mit Arbeiten am Lkw des 60-Jährigen beschäftigt. Der 60-Jährige trug dabei in der linken Innentasche seiner Jacke einen selbst gebastelten, kugelschreiberähnlichen Schussapparat. Als sich der Mann bückte, fiel der Apparat aus der Jackentasche und anschließend zu Boden. Dabei löste sich ein Schuss und traf den 43-jährigen Angestellten in den links im Brustkorb, wo das Projektil stecken blieb. Laut Polizei waren die Verletzungen oberflächlich und der Mann wurde nur leicht verletzt. Dass dem gefährlichen Zwischenfall ein Streit vorausgegangen war, sei auszuschließen. Es handle sich um einen "unglücklichen Unfall", der zum Glück relativ glimpflich ausging. Die Rettung brachte den 43-jährigen Mann ins Klinikum Klagenfurt. Gegen den 60-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wurde bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt. Der Schussapparat wurde sichergestellt. Der Zustand des Verletzten sei stabil.