Zwei Motorradfahrer wurden bei Unfällen Montagnachmittag unbestimmten Grades verletzt. In Ferlach fuhr ein Pörtschacher (22) mit seiner Maschine einem vor ihm abbiegenden Pkw auf. Auf der Maltatal Straße stürzte ein Salzburger (25).

Zwei Motorradfahrer kamen zu Sturz (Symbolbild) © APA/Pfarrhofer

In Ferlach im Bezirk Klagenfurt-Land war am Montag kurz nach 16 Uhr ein 44-jähriger Angestellter aus dem Rosental mit seinen Pkw auf der Rosental Straße in Richtung Kirschentheuer unterwegs. Auf Höhe eines Lebensmittelmarktes beabsichtigte er auf den Parkplatz nach rechts einzubiegen. Ein hinter dem Wagen fahrender 22-jähriger Motorradfahrer aus Pörtschach fuhr mit seiner Maschine dem Pkw von hinten auf und kam zu Sturz. Der Motorradfahrer erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt eingeliefert.