Ein Mittelmeertief gewinnt wieder etwas mehr an Einfluss auf unser Wetter. Die Wolken werden somit häufig tagsüber auch dichter sein und es sind auch einzelne Regenschauer möglich, vor allem nach Westen und Süden hin. Weniger Regenschauer und zum Teil auch trocken ist es nach Norden hin. "Die Temperaturen sind trotz der meist dichteren Wolken wieder recht angenehm und von einem Spätwintereinbruch ist somit weiterhin keine Rede", gibt sich der Meteorologe Reinhard Prugger optimistisch. Am Nachmittag steigen dann die Chancen für die Sonne lokal auch wieder etwas an. Die Temperaturen steigen in den Nachmittagsstunden zum Beispiel in Velden am Wörthersee bis nahe plus 22 Grad an.