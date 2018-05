Facebook

Das strittige Haus am Heuplatz © KLZ/Cik

Schimmel im Keller, abbröckelnder Verputz. Die Szenen, die in der ORF-Sendung Bürgeranwalt am Sonntag gezeigt wurden, wird man wohl in mehreren Klagenfurter Häusern aufnehmen können. Doch die Umstände, wie das Haus gegenüber den City Arkaden am Klagenfurter Heuplatz verfällt, sorgen für mehr Gesprächsstoff.

