Gernot König ist seit 16 Jahren Bademeister im Strandbad Klagenfurt © KLZ/Weichselbraun

Am heutigen Tag der Arbeit tun viele Kärntner genau das nicht: arbeiten. Bademeister Gernot König gehört allerdings nicht zu den Glückspilzen, die heute die Hände in den Schoß legen dürfen. Für den 41-Jährigen gibt es im Sommer weder Feiertag noch Wochenende. „Außer das Dienstrad ergibt sich gerade so, aber das ist nur ganz selten der Fall“, sagt König, der also immer dann im Einsatz ist, wenn sich andere vergnügen.

