So sieht die gesuchte Tasche aus © KK

Mit einem verzweifelten Aufruf wendet sich Christina Kopitar an die Öffentlichkeit. Der Klagenfurterin, Mutter von vier Kindern, wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Wickeltasche aus ihrem Auto gestohlen. "Es geht uns nicht um den materiellen Verlust, sondern um die persönlichen Dinge, die in der Tasche waren", sagt Kopitar. Neben zwei Mutter-Kind-Pässen waren auch noch mehrere Ultraschallbilder in der Tasche. "Das sind Dinge, die für uns einen besonderen Wert haben", sagt die Frau.

Bei der Polizei vermutet man, dass die Diebe es nur auf Bargeld abgesehen hatten - ein Navi und andere technische Geräte im Auto blieben nämlich unangetastet. "Daher könnte es gut möglich sein, dass die Tasche im Umfeld unseres Hauses weggeworfen wurde." Die Familie lebt in der Nähe der Rotschitzenstraße in Viktring-Stein.

Hinweise kann man direkt über Facebook an Kopitar geben.