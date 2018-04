Um 10 Uhr begann am Sonntag Kärntens größte autofreie Veranstaltung rund um den Wörthersee begonnen. Die Veranstalter konnten sich über einen Teilnehmerrekord freuen.

Auch heuer wieder nutzen Tausende Kärntner den autofreien Tag rund um den Wörthersee (Archivbild) © KLZ/Markus Traussnig

Rekord beim diesjährigen „autofreien Tag“ um den Wörthersee. Rund 60.000 Gäste aus dem In- und Ausland nützten laut Veranstalter Martin Widrich von „Kärnten aktiv“ die Gelegenheit, den See mit Muskelkraft zu

umrunden. 2001, beim ersten autofreien Tag, gab es gerade einmal 500 Teilnehmer.

Die 44 Kilometer lange Strecke rund um den Wörthersee ohne motorisierten Verkehr erleben - diese Möglichkeit gibt es nur einmal im Jahr und das nutzten Tausende Sportbegeisterte, die den See mit Rad, Inlineskates oder Skateboards umrundeten, aber auch das umfangreiche Rahmenprogramm genossen.

Sportreferent Landeshauptmann Peter Kaiser gab um 10 Uhr den offiziellen Startschuss beim Minimundus, seine Stellvertreterin Beate Prettner und Landesrätin Sara Schaar waren auch dabei. Sie wünschten allen Teilnehmenden viel Spaß und Freude an der stressfreien Seeumrundung. Dem Organisationsteam sprachen sie ihren Dank aus: "Hier wird großartige sportliche Unterhaltung für die ganze Familie geboten." Radfahren oder Skaten in einem einzigartigen Ambiente mit Blick auf den See sei nicht nur ein Genuss für Auge und Seele, sondern auch ein Beitrag zur Gesundheit. Wörthersee: Tausende Sportbegeisterte nutzten den autofreien Tag

