Bei Kontrollen nach dem Jugendschutz-, Suchtmittel- und Finanzgesetz verhielt sich in der Nacht auf Sonntag ein Kellner (20) einer Disco in Klagenfurt äußerst aggressiv. Der Mann war leicht alkoholisiert und hatte Drogen konsumiert.

Der 20-Jährige wurde vorläufig festgenommen (Symbolbild) © KLZ/Jürgen Fuchs

Ein 20-jähriger Gastronomieangestellter einer Disco in Klagenfurt hat sich in der Nacht auf Sonntag bei Kontrollen nach dem Jugendschutz-, Suchtmittel- und Finanzgesetz gegen die einschreitenden Beamten der Finanzpolizei sowie den assistierenden Polizeibeamten aggressiv verhalten. Trotz mehrmaligen Aufforderungen durch die Polizeibeamten, sein Verhalten einzustellen, kam er diesen Aufforderungen nicht nach. Er warf sogar ein Glas nach einem Polizisten. Daraufhin wurde der Mann vorläufig festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt gebracht.

Der Amtsarzt stellte bei dem 20-Jährigen eine leichte Alkoholisierung und eine Beeinträchtigung durch Drogenkonsum fest. Der Mann wurde angezeigt.